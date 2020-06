Nathan Macena mantém favoritismo com 41,4% das intenções de voto em Careiro Castanho

Pesquisa do Instituto Pontual de intenção de votos no município do Careiro Castanho (a 124 quilômetros de Manaus), divulgada nesta sexta-feira, 26, revela que o prefeito Nathan Macena (), candidato à reeleição, mantém o favoritismo mesmo depois do período crítico da pandemia do novo coronavírus no Amazonas. Até esta quinta-feira, 25, o município registrou 912 casos confirmados e 13 mortes em decorrência da doença.

Conforme a pesquisa Pontual, se a eleição fosse hoje, Nathan sairia reeleito com 41,4% das intenções de voto. E se elegeria com folga, haja vista que o segundo colocado na sondagem, Joel Lobo, alcançou 18,6% da preferência dos entrevistados.

Os demais pré-candidatos que aparecem na pesquisa são: Douglas Piu-Piu, com 6,8% – na primeira pesquisa Pontual, divulgada em março deste ano, ele aparecia em 5º lugar, com 5,5%; Neném do Igapó, com 5,5%; Prof. Jerrimar, 4,5%; Nelsinho, 3,6%; Tay Lira, 1,4%.

Os brancos e nulos na pesquisa são 7,7% e os indecisos, 10,5%.

A pesquisa Pontual entrevistou 377 eleitores no município do Careiro Castanho, obedecendo todas as regras sanitárias e de distanciamento dos ouvintes, entre os dias 10 e 13 deste mês. A margem de erro é de 5% para mais e para menos e a margem de confiança é de 95%.