Desempenho, design e segurança: Samsung aprimora notebooks e lança a linha Samsung Books

A Samsung anuncia, nesta quinta-feira (25), o lançamento de sua nova linha de notebooks no Brasil: Samsung Books. Com isso, os novos modelos substituem as linhas Essentials e Expert, aprimorando a experiência de quem busca um equipamento de alta qualidade e proporcionando a exata combinação entre desempenho, design e segurança. Ao todo, são oito novos notebooks, com recursos para as mais variadas atividades do cotidiano, seja durante os momentos de lazer ou nas horas de trabalho, e para que os usuários potencializem sua capacidade criativa.

“A linha Samsung Books possibilita aos consumidores uma experiência de alto nível, integrando soluções que otimizam a rotina e se conectam ao estilo de vida. Os novos notebooks contemplam diferentes perfis de usuários, desde os que utilizam o equipamento para ações básicas do cotidiano, como navegar pela internet, curtir as redes sociais, fazer compras online e consumir conteúdo, até os que necessitam de placas de vídeo poderosas para suportar programas de edição de imagens”, afirmou Luciano Beraldo, gerente sênior da área de notebooks da Samsung Brasil.

Desempenho elevado e design elegante: aproveite a experiência aprimorada da linha Samsung Books

Samsung Book X45 | Imagem meramente ilustrativa

A linha foi projetada em cada detalhe para aumentar o nível de experiência oferecida aos usuários, desde a performance até o acabamento moderno. Com sistema operacional Windows 10 Home e processadores Intel de 10ª geração (Intel® Celeron™ Dual-Core, Intel® Core™ i3-10110U, Intel® Core™ i5-10210U e Intel® Core™ i7-10510U), os novos notebooks asseguram o desempenho em alto nível para as tarefas do dia a dia. Isso, claro, aliado a capacidade de memória RAM, que varia entre 4 GB e 16 GB (com expansão até 32 GB), e armazenamento, que vai do disco rígido convencional a opções com SSDs de alta velocidade. O fácil acesso aos slots de memória e HD possibilitam upgrades rápidos e eficazes.

Leves, pesando aproximadamente apenas 1,9 kg, os modelos da linha Samsung Books podem ser facilmente transportados. A tela de 15,6 polegadas apresenta resolução HD ou Full HD, dependendo do modelo selecionado. Além disso, possui tecnologia antirreflexiva e bordas finas, para aumentar a imersão. Assim, é uma excelente opção para os momentos de trabalho, acompanhando apresentações e videoconferências, e para o consumo de conteúdo, como filmes, séries e lives. O sistema de áudio em alta definição torna esta experiência ainda melhor.

Outro aspecto importante do design está nas teclas, que agora tem superfícies 10% maiores. O touchpad também foi aprimorado em todos os modelos, aumentando 20% em área para facilitar o uso.

Multiconectividade: integre o notebook ao smartphone, Smart TV e tablet

Samsung Book X30 | Imagem meramente ilustrativa

O atual momento reforçou a importância de os equipamentos eletrônicos disponibilizarem uma experiência conectada, com notebooks, smartphones, Smart TVs e tablets, compondo um “ecossistema tecnológico”. E a linha Samsung Books oferece diferentes tipos de solução para facilitar esta integração.

Um dos recursos para sincronização de aparelhos é o Samsung Flow. Disponível para download em diferentes sistemas operacionais, o Samsung Flow permite que a tela do smartphone seja visualizada no computador ou tablet. Para isso, basta fazer uma rápida autenticação e colocar a senha nos aparelhos pareados. Assim, é possível receber notificações dos principais aplicativos direto na tela do notebook enquanto trabalha, além de compartilhar fotos com facilidade e espelhar o display do smartphone no aparelho somente conectando os dois produtos na mesma rede e sincronizá-los por meio do aplicativo.

O Samsung DeX, por sua vez, transforma a interface do smartphone em uma interface semelhante à do notebook. Utilizando um cabo USB-C, o usuário controla aplicativos¹ ou funções do smartphone por meio do notebook, facilitando, por exemplo, a edição de fotos e vídeos. Já para parear a tela do computador diretamente na tela de uma Smart TV da Samsung, basta conectar os produtos na mesma rede Wi-Fi e acionar o comando FN+F4 no notebook Samsung e, em “Conectar a dispositivo sem Fio”, procurar por sua TV. Caso não seja Samsung, basta utilizar um cabo HDMI².

Segurança: cadastre múltiplos usuários com acesso individual para cada

Samsung Book E20 | Imagem meramente ilustrativa

Além da tradicional opção de uma senha composta por números e letras para acessar o notebook, a nova linha possibilita uma maneira ainda mais prática de acesso, por meio de uma senha desenhada no touchpad. É possível, inclusive, cadastrar múltiplos usuários, ou seja, cada membro da família pode ter seu acesso individual.

Confira os novos notebooks de acordo com cada processador:

Intel® Celeron™ Dual-Core e Intel® Core™ i3-10110U

Os notebooks com processador Intel® Celeron™ Dual-Core ou Intel® Core™ i3-10110U foram projetados com foco em tarefas básicas do dia a dia, como navegar pela internet, estudar, fazer compras online e consumir conteúdo. Assim, estão preparados para possibilitar uma navegação contínua, sem interrupções. O destaque também fica por conta das portas de Easy Upgrade, permitindo fácil acesso e upgrade tanto na memória interna HD, quando para memória RAM, tudo isto sem invalidar a garantia de fábrica.

Notebooks: Book E20 e Book E30

Intel® Core™ i5-10210U

Para quem precisa trabalhar com diversos programas abertos simultaneamente ou, mesmo nos momentos de lazer, costuma utilizar multifunções ao mesmo tempo, os modelos com Intel® Core™ i5-10210U são capazes de oferecer uma experiência ainda mais fluida. O Samsung Book X40 e o Samsung Book X45 contam com a placa de vídeo NVIDIA® GeForce® MX110 Graphics, ideal para quem trabalha com edição de imagens, seja em formato de foto ou vídeo. O notebook X45 conta com SSD de 256GB, a tecnologia de armazenamento totalmente digital que permite acesso mais rápido a arquivos salvos e maior velocidade na utilização de aplicativos.

Notebooks: Book X20, Book X30, Book X40 e Book X45

Intel® Core™ i7-10510U

Quanto maior a quantidade de núcleos do processador, mais tarefas podem ser realizadas simultaneamente, sem perda de desempenho. Desta maneira, os notebooks com Intel® Core™ i7-10510U 10ª geração são as melhores opções para quem busca elevar o nível de performance. E, também com a placa de vídeo NVIDIA® GeForce® MX110 Graphics, que proporciona ótimo desempenho gráfico para aplicações como jogos e softwares 3D. O notebook X55 também conta com a memória SSD em adição ao 1TB de HD. Com isto, o usuário pode armazenar seu banco de fotos, vídeos e arquivos no amplo espaço do HD e colocar os aplicativos (como o próprio Windows) no SSD para mais velocidade e agilidade na utilização do sistema.

Notebooks: Book X50 e Book X55

Preço e disponibilidade

A linha Book tem preços sugeridos entre R$ 2.899,00 e R$ 7.199,00. Os primeiros modelos estarão disponíveis nos próximos dias, com distribuição e chegada ao mercado em sua totalidade ao longo das semanas seguintes.