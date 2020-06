Wilson Lima defende retomada de fundo internacional para a região

O governador Wilson Lima defendeu, nesta quinta-feira (25/06), durante reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, a reativação do Fundo Amazônia como forma de garantir investimentos em projetos de conservação da natureza e combate ao desmatamento. O encontro, realizado por videoconferência, foi convocado pelo vice-presidente da República e coordenador do grupo, general Hamilton Mourão, e contou com a participação dos demais governadores da região e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Países como Noruega e Alemanha estão entre os principais financiadores do Fundo Amazônia, que no ano passado destinou R$ 30 milhões ao Amazonas para a implementação do Cadastro Rural. Na reunião de hoje, Wilson Lima reafirmou a importância do diálogo com os países mantenedores do Fundo e elogiou a sugestão do vice-presidente de trazer os embaixadores desses países à região.

“A retomada do Fundo Amazônia é importante por dois motivos: primeiro, porque vai nos ofertar a possibilidade de recursos para investir em projetos que são prioritários para o desenvolvimento sustentável, e também (é importante) em termos de imagem. É simbólica a retomada do Fundo Amazônia até para que a gente possa caminhar com outros investimentos nessa área de sustentabilidade”, disse o governador.

Wilson Lima também destacou as principais medidas adotadas pelo Governo do Amazonas para combater o avanço do desmatamento e das queimadas ilegais, principalmente na Região Metropolitana de Manaus e no sul do estado.

“Aqui no Amazonas, como a gente já previa, começamos a ter um aumento dos casos de desmatamento e de queimadas. Nós tivemos nos primeiros seis meses, isso é um número consolidado até o dia 11 de junho, um aumento de 47% de alertas de desmatamento em relação ao mesmo período do ano passado”, explicou, ressaltando que a maioria dos alertas se refere a áreas federais, o que reforça a necessidade de integração entre os governos nas operações ambientais.

“Nós tomamos algumas medidas, como a adesão que os estados já fizeram à Garantia da Lei e da Ordem (GLO), inclusive já estamos realizando algumas operações. Ontem (24/06) houve uma operação em conjunto na Região Metropolitana com o apoio do Exército, Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos que estão empenhados nesse combate ao desmatamento”, acrescentou.

Estratégias – O governador destacou, ainda, outras ações iniciadas pelo Estado para dar resposta rápida à proteção do meio ambiente. Entre elas estão o decreto de emergência ambiental no Amazonas e o lançamento do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ).

Segundo Wilson Lima, o Governo do Estado também já elaborou um plano para uso dos R$ 56 milhões em recursos repatriados no âmbito da Lava Jato e repassados ao Amazonas. O montante será aplicado, entre outras coisas, na modernização do sistema estadual de meio ambiente e em projetos de assistência técnica ao desenvolvimento sustentável no interior.

“É algo que o governador Wilson Lima sempre tem pautado e pautou hoje, inclusive, na fala com o vice-presidente, que é trabalhar a questão do comando e controle, combater as ilegalidades, mas também dar alternativas para que a gente possa avançar, por exemplo, em licenciamentos mais modernos das questões ambientais, latifundiárias, em assistência técnica rural. Então, é trabalhar o problema na complexidade que ele tem”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, que também participou da reunião.