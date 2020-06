Pelo quarto ano consecutivo, Sabin está entre as melhores empresas para a mulher trabalhar do Brasil

Uma empresa de alma feminina. Essa é a definição que se ouve nos corredores do Grupo Sabin. Sob o comando da presidente executiva, Lídia Abdalla, as mulheres ocupam 77% dos postos de trabalho e 74% dos cargos de liderança, encontrando um ambiente que estimula seu desenvolvimento profissional e pessoal.

São valores como equidade e respeito pelas pessoas que fizeram o Sabin conquistar, pelo quarto ano consecutivo, lugar de destaque na lista das melhores empresas para a mulher trabalhar do GPTW Mulher. A premiação, realizada pelo Instituto Great Place to Work, valoriza organizações reconhecem o papel da mulher na sociedade e promovem a busca pela igualdade de gênero e diversidade. A 4ª edição do evento aconteceu, nesta quarta-feira (24), durante o encontro RH Summit, maior evento on-line de Recursos Humanos da América Latina. O Sabin se destacou na pesquisa e alcançou a quinta posição.

Em sua palestra no evento com tema “Aqui a minha voz importa”, Lídia Abdalla destacou que a presença feminina faz diferença nos negócios e que é importante estimular o protagonismo feminino no meio empresarial. “O Sabin foi fundado por duas mulheres, Janete Vaz e Sandra Soares Costa. Equidade e respeito pelas pessoas estão em nossa essência. Valorizamos e reconhecemos a importância de termos mulheres com diferentes perfis e habilidades e competências diversas. Sabemos que isso nos diferencia no mercado”, explica.

A diversidade está presente no modelo de gestão do Sabin e favorece o ambiente de trabalho saudável e positivo. Além de ser um destaque para as mulheres , o Sabin foi escolhido como Empresa do Ano pelo Guia Exame de Diversidade em reconhecimento as suas políticas e práticas de promoção da inclusão, clima organizacional, processos de atração e retenção de talentos.

Os investimentos em saúde física e mental das colaboradoras vai além do local de trabalho. Durante a pandemia do novo coronavírus, a empresa criou uma campanha interna para informar e alertar sobre a violência feminina. No material, é possível encontrar informações como exemplos de comportamentos agressivos, formas de oferecer ajuda às vítimas e telefones e canais de contato com autoridades e órgãos de apoio.

O fomento de atividades para apoiar as mulheres em seus diferentes papéis na sociedade acontece também fora do Sabin. Recentemente a empresa se tornou uma das investidoras da Women Entrepreneurship. O projeto foi idealizado pela Microsoft Participações, Sebrae Nacional, Bertha Capital e Belvedere Investimentos e tem como objetivo inspirar o empreendedorismo feminino na vertical de negócios tecnológicos relacionados a Internet das Coisas (IoT), saúde e energia.