Frente Parlamentar do Sistema Penitenciário realiza vistoria em presídios do Amazonas

O deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos/AM), que é presidente da Frente Parlamentar Mista de Desenvolvimento Estratégico do Sistema Penitenciário, Combate ao Narcotráfico e Crime Organizado no Brasil, da Câmara dos Deputados, realizou mais uma inspeção em unidades prisionais de Manaus, nesta quinta-feira (25).

Desta vez, o parlamentar vistoriou o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ) e o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizados no KM 8 da BR-174. A visita teve o objetivo de verificar a situação dos internos, que estão com as visitas suspensas desde o início da pandemia e verificar as atividades de ressocialização nas unidades.

“É a terceira vez que visito presídios aqui no estado do Amazonas. A primeira vez que a equipe da Frente Parlamentar veio foi logo após a rebelição, em 2019. Encontramos um verdadeiro cenário de guerra. Um ano depois, eu retorno e encontro uma realidade bastante diferente. Hoje, vimos que o Estado está conseguindo manter a tutela dos presos de forma mais eficiente”, ressaltou.

Alberto Neto relatou que ainda tem vários aspectos para evoluir, como a realização de concurso para contratação de efetivo da Polícia Penal no Amazonas. “Algumas falhas ainda existem no sistema como falta de concurso para Polícia Penal, não tem previsão do concurso ainda aqui, mas a estrutura vem melhorando, está avançando em relação a estrutura do ano passado, quando ocorreu o massacre. As lideranças de facção vem sendo separadas, o crime organizado está sendo combatido e o trabalho de ressocialização está sendo feito. Isso é muito positivo”, explicou o parlamentar.

Nas unidades prisionais, o deputado pode constatar que a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) adotou todos os procedimentos recomendados pelas autoridades sanitárias para evitar que o coronavírus atingisse a população carcerária.

“Mesmo com a pandemia, os internos têm recebido assistência necessária e aqueles se propõe a tentar uma mudança de vida, tem podido aprender novas habilidades como a fabricação de máscaras, que veio a calhar neste período”, relatou.

A vistoria foi acompanhada pelo secretário da Seap, Coronel Vinicius Almeida. A equipe acompanhou também o trabalho de ressocialização desenvolvido dentro dos presídios como a reforma que está sendo feita pelos presos, produção de pães, fabricação de máscaras, horta, entre outros.