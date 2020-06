Dentista realiza ação solidária para venezuelanos no dia do imigrante

Na manhã desta quinta-feira, 25, data em que se comemora o Dia do Imigrante, o cirurgião-dentista Mike Ezequias reuniu alguns amigos para distribuir mais de 300 máscaras e álcool em gel para os venezuelanos que ficam no semáforo próximo à bola do Coroado, Zona Leste, na intenção de ajudá-los no combate e prevenção à Covid-19. Além disso, o especialista também realizou orientações sobre higiene bucal básica para as crianças, adolescentes e adultos refugiados que trabalham informalmente no local.

“Todos os dias eu passo aqui e vejo esses imigrantes venezuelanos que chegaram em nossa cidade em busca de melhores condições de vida. Eles passam o dia vendendo água, bombons, frutas, salgados, e estão tentando ganhar a vida de forma honesta. Eu sei o quanto é difícil estar longe da sua pátria e tentar sobreviver. Então, eu me sensibilizei porque muitos deles não tem condições para comprar uma máscara”, declara o Dr. Mike.

Além de também ter passado pelo processo de migração, o cirurgião-dentista destaca que recentemente perdeu uma das pessoas que o ajudou logo que chegou na cidade, o que o motivou ainda mais a realizar a ação. “Há 45 dias perdi uma pessoa muito querida para a luta contra à Covid-19. Foi uma pessoa que eu tinha como um pai, pois me abraçou e me deu um teto quando cheguei em Manaus. Para que isso não aconteça com mais pessoas e não venha ceifar mais vidas em nossa cidade, resolvi me solidarizar com nossos irmãos. Se com tudo isso nós conseguirmos salvar mais uma vida, já valeu qualquer sacrifício”, afirma o especialista.

Durante a ação, motoristas que passavam no local também receberam máscaras das mãos do Dr. Mike e apoiaram a iniciativa. “É uma ótima ação que demonstra humanidade com o próximo, haja vista que são pessoas que não tem onde morar nem tem condições para comprar os equipamentos de proteção individual, como as máscaras. Então, considero uma iniciativa muito válida”, afirmou Nilson Abreu, que passava no local no momento da ação.

Fluxo migratório

O grande número de venezuelanos em Manaus é fruto de um fluxo migratório sem precedentes, em que milhões de pessoas deixaram suas casas. Segundo dados da Polícia Federal, mais de 213 mil venezuelanos estariam no Brasil. Estima-se que entre 16 mil e 20 mil estejam no Amazonas.

A ONU estima que mais de 4,5 milhões de venezuelanos já deixaram seu país, num dos maiores movimentos populacionais da história recente da América Latina – e um dos grandes deslocamentos da atualidade.

A onda imigratória iniciou em meados de 2017, quando venezuelanos começaram a chegar na cidade e acampar na rodoviária da capital. Com a demanda cada vez mais alta, a cidade passou por processos de adaptação para receber os imigrantes, que ficam distribuídos em abrigos voluntários pela capital.