Adail Filho agradece a Fametro pela doação de kits de EPIs para o enfrentamento da pandemia em Coari

O Prefeito de Coari, Adail Filho, agradeceu ao Centro Universitário Fametro pela doação de aproximadamente 150 kits de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, que serão destinados aos profissionais da Secretaria Municipal Adjunta de Desenvolvimento Social, que atuam na linha de frente do combate à Covid-19, no Município.

Os itens foram doados nesta quarta-feira, 24, após assinatura do Termo de Doação. A entrega foi realizada pela Coordenadora da Fametro em Coari, Francimara Monteiro de Andrade, aos Secretários Municipais de Governo e Cidadania e da Casa Civil, Júlio Sales e Denilson Palheta, respectivamente.

Adail Filho enalteceu a iniciativa da Fametro e destacou a importância dos equipamentos de proteção individual para o enfrentamento do novo coronavírus. “A Fametro está de parabéns por promover a solidariedade neste momento de crise, onde todas as doações são muito bem-vindas. E os EPIs são fundamentais para proteger as equipes que lidam diretamente no combate à pandemia de Covid-19”, afirmou.

A Coordenadora da Fametro em Coari, Francimara Andrade, disse que a iniciativa vem para somar as ações que já são desenvolvidas pela administração municipal. “Esperamos auxiliar na proteção dos profissionais que estão levando atendimento à população atingida pela Covid-19. O objetivo é preservar a saúde, essencial para todos que precisam desenvolver suas atividades”, enfatizou.

O Secretário Municipal de Governo e Cidadania Júlio Sales evidenciou a importância da doação. “Nossa gratidão à Fametro. Essa ajuda é bem-vinda, principalmente para os nossos técnicos que estão atuando diretamente na linha de frente do combate ao novo coronavírus como, por exemplo, os servidores do Programa Auxílio Funeral, que tem dado apoio nos casos de enterro de vítimas da Covid-19”, apontou.

A Secretária Adjunta de Desenvolvimento Social Margarida Rocha ressaltou que, desde o registro do primeiro caso de Covid-19, no município, as equipes técnicas da pasta estão atuando em todas as frentes de prevenção e combate ao vírus. “Agradecemos a contribuição da Fametro. Esses EPIs serão muito importantes para o trabalho de busca ativa e de atendimento tanto domiciliar quanto o que fazemos nos nossos equipamentos sociais”, frisou.

Os kits de EPIs doados pela Fametro são compostos por macacão de proteção, máscaras, protetor facial, luvas, touca e propé (equipamento para proteção dos sapatos).