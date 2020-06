’319 New’ prorroga taxa fixa de R$ 0,50 por um ano para motoristas

Todos os novos motoristas que se cadastraram desde o dia 1º de junho no novo aplicativo de mobilidade urbana de Manaus, o 319 New (Três, Um, Nove), ganharão automaticamente taxa fixa de R$0,50 pela prestação de serviços, por um ano, independentemente do valor das corridas que realizarem. A intenção da nova plataforma criada na Amazônia e em plena expansão pelo Brasil, é garantir que os condutores possam atuar no estado amazonense sem taxas abusivas.

De acordo com o diretor-executivo da 319 New, Lucas Silva, a ideia é proporcionar ao motorista o preço fixo da taxa, sem variação do valor, como o praticado no mercado atualmente.

“Queremos ser realmente o parceiro do motorista. Essa taxa de R$ 0,50 é válida por um ano. Não vamos jogar isca para fisgar o motorista e depois ficar variando na plataforma o valor das taxas. Na “Três, Um, Nove”, se a corrida for de R$ 100, o condutor pagará a taxa de apenas de R$ 0,50 no valor da viagem. Quem ganha com isso é o passageiro e o condutor, que usufruirão de valores justos nas viagens”, comentou o proprietário.

Cadastro

Lucas Silva informou que todo o cadastro de motorista e do passageiro é avaliado criteriosamente pelos escritórios jurídicos parceiros da “Três,Um, Nove”. “Não vamos tolerar que a plataforma seja utilizada para atos criminosos. Tudo é avaliado criteriosamente e ficará à disposição das autoridades de segurança para monitoramento em tempo real. Queremos oferecer o melhor para o motorista e passageiro”, frisou o diretor-executivo, ressaltando que o APP pode ser baixado nas plataformas digitais iOS e Android.

“Três, Um, Nove”

A empresa “319 New” tem a onça, animal característico da Amazônia, como maior símbolo da plataforma de mobilidade, e homenageia a rodovia que liga o Amazonas ao estado de Rondônia (BR-319). O aplicativo vai oferecer ainda delivery, com as mesmas ofertas e benefícios encontrados no serviço de viagens, onde serão permitidos a utilização de motocicletas e de carros, na distribuição de itens e encomendas em geral.