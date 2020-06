David Almeida garante que não terá ‘Cacique Velho’ envolvido em sua candidatura à prefeitura de Manaus

Em uma entrevista realizada na tarde desta terça-feira, 23 de junho, o pré-candidato à prefeitura de Manaus, David Almeida garantiu que sua campanha não terá envolvimento de ‘velhos caciques’. O posicionamento do ex-deputado vem tranquilizar quem achava que ele aceitaria a imposição de grupos políticos de um nome para ser seu vice nas eleições.

Durante entrevista David também falou sobre o transporte público de Manaus e sobre a atitude de Arthur Neto em prorrogar por mais dez anos as concessões das empresas do sistema. “O transporte público é o grande problema de Manaus e o próximo prefeito tem de rever os contratos que não estiverem sendo cumpridos”, afirmou.

O presidente estadual do Avante também se posicionou contra os processos de impeachment enfrentados pelo governador Wilson Lima. Ele questionou o porquê de segundo pedido de Impeachment, com menos fundamento, ser aprovado pela Aleam e ainda alfinetou ao dizer que chegou a ser governador interino sem empreender nenhum esforço para isso, diferente do que vem acontecendo atualmente, no parlamento.

“O governo só distribui riquezas. O problema não é receita, mas despesas. Não priorizam o que é de interesse da população como educação, saúde, segurança, esporte, cultura. Guardam dinheiro o mandato inteiro pensando em reeleição”, disse ao reforçar que é contra reeleição.

David ainda disse que foi na cadeira de governador que ele entendeu que ali é o único lugar que podem mudar a vida das pessoas. “Diante de tudo o que constatei, em dez dias, já na cadeira de governador, empreendi ritmo acelerado de obras em todo o Amazonas, com recursos que já haviam em caixa”, lembrou o ex-governador.