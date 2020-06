Conheça Cleuder Cordeiro, o médico que quer melhorar a vida da população de Manaus

O empresário Cleuder Cordeiro Ganan, 44 anos, casado e pai de um filho, é um nome conhecido da sociedade amazonense e uma promessa na política. Formado na primeira turma de medicina da Universidade do Estado do Amazonas, o médico conhece bem a realidade da saúde da capital.

Dr. Cleuder, saiu ainda adolescente de Minas Gerais para estudar em Manaus. Formou-se, constituiu família e trabalhou em hospitais públicos, onde percebeu a necessidade dos pacientes e através do desejo de ajudar o próximo, fundou a clínica de especialidades médicas Biolíder, clínica popular de referência.

O empresário viu na política uma chance de reescrever um novo capítulo. É pré-candidato a vereador em Manaus pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), o mesmo do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas Josué Neto, e faz parte da base aliada ao Presidente do Brasil Jair Bolsonaro. A escolha se deu pela admiração ao conservadorismo.

“Não tenho intenção de minimizar o trabalho dos meus futuros colegas, e sim, somar com todos. Quem está de fora tem uma visão mais ampla, com minha experiência em consultórios, quero mostrar soluções”, disse o médico falando sobre a empatia que tem com os cidadãos e parlamentares.

Com ideias inovadoras para diversas áreas, sua plataforma de campanha será pautada pelo respeito e busca de melhorias para a população.