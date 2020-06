Com ações de prevenção reforçadas, Envira é o único município do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19

O município de Envira (distante 1.207 quilômetros de Manaus) é o único no Amazonas que ainda não registrou casos de Covid-19. O Estado diagnosticou mais 1.691 casos de Covid-19 nesta quarta-feira (24/06), sendo 13 casos novos detectados por exame de biologia molecular RT-PCR e 1.678 por testes rápidos, com data de sintomas entre oito a 60 dias, totalizando 66.764 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Há mais de 100 dias sem sair do município para poder acompanhar todas as medidas de prevenção adotadas pela cidade, o prefeito Ivon Rates disse que a falta de casos não é motivo de orgulho. “A gente não se orgulha de ser o único sem casos, mas por outro lado temos uma sensação de vitória”, afirmou ele.

O prefeito ainda falou que pode ser apenas uma questão de tempo até que a cidade do interior registre seu primeiro caso e que sua prioridade é ter um sistema de saúde e profissionais preparados. “Não é um caso se a doença chega ou não, mas quando ela chega. Feijó, Tarauacá, Rio Branco e Cruzeiro no Sul estão com muitos casos e Envira tem uma relação intensa com essas cidades”, explicou ele.

Ivon ainda falou sobre como sua equipe tem atuado na cidade e das medidas adotadas mesmo antes de o Amazonas registrar casos da doença. “Não vedamos o ir e vir das pessoas. Nós empenhamos ações de controle com barreiras sanitárias nos portos da cidade, com desinfecção nas cargas que entram, o aeroporto aberto apenas para voos de urgência ou cargas essenciais. Uma vez que sejam registrados casos, precisamos isolar o vírus para não ser disseminado na cidade. A população precisa dar seu apoio tendo as medidas corretas de proteção, uma vez que muita gente tem relaxando pela falta de casos”, orientou o prefeito.

Municípios – Dos 66.764 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (24/06), 26.153 são de Manaus (39,17%) e 40.611 do interior do estado (60,83%).

Além da capital, 60 municípios têm casos confirmados: Coari (3.590); Manacapuru (3.110); Tefé (2.959); São Gabriel da Cachoeira (2.592); Parintins (2.349); Benjamin Constant (1.435); Itacoatiara (1.394); Tabatinga (1.369); Iranduba (1.207); Santo Antônio do Içá (992); Presidente Figueiredo (946); Autazes (919); Careiro Castanho (907); Maués (891); Barcelos (823); Alvarães (715); Tapauá (653); Rio Preto da Eva (632); São Paulo de Olivença (620); Boca do Acre (599); Humaitá (582); Anori (566); Barreirinha (555); Itapiranga (492); Fonte Boa (490); Beruri (480); Carauari (471); Uarini (470); Atalaia do Norte (432); Tonantins (421); Lábrea (413); Novo Aripuanã (404); Borba (402); Nova Olinda do Norte (395); Eirunepé (372); Amaturá (370); Urucurituba (363); Urucará (354); Guajará (323); Pauini (284); Anamã (270); Jutaí (245); Itamarati (243); Japurá (240); Manaquiri (212); Novo Airão (209); São Sebastião do Uatumã (201); Maraã (194); Juruá (190); Santa Isabel do Rio Negro (183); Boa Vista do Ramos (174); Manicoré (165); Silves (155); Caapiranga (140); Nhamundá (139); Codajás (124); Canutama (73), Careiro da Várzea (70); Apuí (40) e Ipixuna (3).