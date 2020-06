Saiba qual é a melhor maneira para escolher e instalar o ar-condicionado

É essencial escolher a capacidade correta, local adequado, seja em residências ou escritórios, e cuidado com a rede elétrica. Por conta disso, a Samsung listou algumas dicas valiosas.

Capacidade ideal

A boa instalação do ar-condicionado é importante para o funcionamento de todo o sistema. Por isso, observar a capacidade do produto – medida em BTU (Unidade Térmica Britânica) – deve ser um dos primeiros passos do consumidor. Vale lembrar que também é importante considerar o número de usuários do espaço, os demais aparelhos eletrônicos presentes no mesmo ambiente e fontes de calor, além da incidência de sol. A capacidade pode ser calculada no site da Samsung aqui.

Local de instalação

Em residências, os cômodos mais comuns costumam ser o quarto e a sala. Por isso, no momento da instalação é necessário avaliar o ambiente que receberá o produto. A preferência por locais com superfícies livres de cortinas, persianas e outros itens de decoração ajudam na circulação do ar. No quarto, uma das melhores posições é instalar o aparelho sobre a cama; já na sala de estar, posicioná-lo logo acima do sofá e o mais centralizado possível para otimizar a refrigeração do espaço. Já em ambientes comerciais, é necessário ver quantas pessoas vão ficar no local para uma escolha assertiva.

Atenção com a rede elétrica

Antes da compra é preciso ver qual a tensão que o modelo escolhido necessita para entrar em funcionamento e qual a tensão disponível no ambiente em que ele será instalado. Os modelos Split, por exemplo, aqueles formados pela evaporadora (responsável pela saída do ar no ambiente interno) e a condensadora (localizada na parte externa), geralmente exigem uma tensão de 220V. Uma boa pedida é solicitar que um eletricista verifique a rede elétrica do local antes de partir para a instalação do produto.

Parceiros de instalação

A Samsung possui um portal de capacitação profissional para instaladores que podem ganhar certificação com diversos treinamentos especiais. Hoje, a empresa conta com mais de dez mil parceiros registrados por todo o Brasil para fazer a instalação dos aparelhos. Contratar especialistas é imprescindível para a melhor utilização do produto e, acima de tudo, eles vão ajudar a dimensionar a capacidade de acordo com o tamanho do ambiente e avaliar a quantidade de insolação que incide na casa, apartamento ou escritório, entre outras dúvidas dos usuários.

O Samsung Climatiza disponibiliza atendimento via call center. Por meio do número 0800 0244 300 é possível tirar todas as dúvidas sobre os produtos, obter dicas de instalação e manutenção, consultar assistências técnicas, conversar com especialistas e muito mais. Os técnicos podem encontrar informações sobre o portfólio de produtos, códigos de erros de cada máquina e soluções específicas para cada modelo.

Economia de energia

Com a tecnologia Digital Inverter da Samsung, é possível economizar até 68%¹ de energia em comparação a modelos convencionais de ar-condicionado. Além disso, a temperatura selecionada é mantida sem a necessidade de desligar e ligar o aparelho, o que torna o uso mais silencioso, resistente e eficiente. A Samsung também oferece 10 anos de garantia no compressor dos equipamentos.

Ar puro e saúde

Outra tecnologia especial desenvolvida pela Samsung que ajuda a acalmar a preocupação de novos usuários de ar-condicionado é o Filtro Full HD. Esse recurso mantém a pureza do ar e colabora com a saúde ao combater elementos que podem causar ou agravar doenças respiratórias. O filtro retém pó, contaminantes perigosos e alérgenos² e ainda elimina 99% de certos vírus e bactérias³.