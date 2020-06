Atletas buscam apoio na internet para representar o Amazonas em Abu-Dhabi

Os atletas e multicampeões de Jiu-jitsu Vitor Machioli e Alex Taveira da Academia Carioca Team Academy, estiveram na tarde desta terça-feira (23), em live no instagram e Fanpage do Portal do Holanda, batendo um papo com o cientista político Jack Serafim sobre os benefícios do esporte para a juventude, e a ausência de políticas públicas que desafiam ainda mais a trajetória de competidores amazonenses que buscam representar o estado em campeonatos nacionais e internacionais.

Alex Taveira, Vitor Machioli e Milson Brito, encontraram na internet uma forma de ajudar a superar esses desafios. Os atletas resolveram oferecer uma rifa para competirem no GrandSlam de Abu-Dhabi, e assim custear as despesas das três etapas que ocorrerão no Rio de Janeiro, Londres e por fim em Abu-Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, palco da competição final.

Os atletas também pedem ao Estado que possa ajudar e reconhecer agora, e não somente depois que forem campeões. “É muito caro custear passagem, alimentação e hospedagem para chegar lá. Precisamos de apoio dos políticos agora, mas só somos lembrados depois que já passamos por tudo, depois de superarmos todas as adversidades, daí querem nos homenagear na Assembleia Legislativa”, comentou um dos competidores.

Jack Serafim fez um apelo aos empresários e sociedade em geral para ajudar na rifa e avaliou o esforço como uma grande vitória dos atletas, além de afirmar que o Amazonas é uma fonte de grandes campeões, que merecem o apoio e respeito devido pelo poder público. “Isso mostra o quanto falta políticas públicas e representantes sérios para ajudar um esporte que tem livrado muitos jovens do mundo das drogas, blindando as novas gerações desse mal e fazendo campeões. A cada recurso que é investido no esporte, é uma criança a menos livre do tráfico, da prostituição e com uma educação e qualidade de vida melhor”, disse Serafim.

Para ajudar nessa conquista, faça uma doação ou compre uma rifa no valor de R$5,00. Até o momento os prêmios são: 1 Kit de vitamina, 2 Kimonos e 3 Bolsas de Kimono feminina. Para maiores informações entre em contato com os próprios atletas.