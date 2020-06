Prefeitura de Parintins esclarece equívoco na contratação de empresa fornecedora de testes de Covid-19

A respeito de matérias que noticiam a compra de testes de COVID-19 com uma empresa de móveis, a Prefeitura de Parintins vem a público esclarecer que houve um equívoco na digitação e publicação do Termo de Contrato nº53/2020. Ao invés da empresa San Rafael Moveis Construções, Comércio Em Geral e Turismo Ltda, a empresa contratada para o fornecimento dos testes foi a R. M. NAVECA – EPP. A firma contratada é especializada no comércio atacadista de instrumentos e materiais hospitalares, laboratoriais e cirúrgicos.

O Município fez uma retificação do contrato que será publicada na edição do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas no dia 23 de junho de 2020.