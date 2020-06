Diversão em casa: monitores Samsung ampliam a experiência gamer

Sem poder sair de casa, a busca por alternativas de entretenimento para as horas livres do trabalho ou da escola, principalmente nos fins de semana, está cada vez maior entre os consumidores. A Samsung, então, apresenta seu portfólio de monitores gamers com dicas e vantagens pra quem quer tornar a permanência em casa mais divertida.

Na hora de investir ou trocar um monitor gamer, algumas características devem ser observadas. E a Samsung, referência nesse segmento, e sempre atenta aos fãs de jogos eletrônicos, sejam eles amadores ou profissionais, mostra quatro opções que podem ajudar o usuário na melhor escolha, garantindo o máximo aproveitamento durante as partidas.

“A Samsung acredita muito no potencial de crescimento do mercado gamer no Brasil e quer despontar como uma das marcas mais lembradas por este mercado. O consumidor reconhece o nosso compromisso em trazer o que há de mais avançado com produtos que potencializem a vida dos consumidores”, afirma Kauê Melo, diretor da Divisão de B2B e Monitores da Samsung Brasil.

Confira abaixo:

MONITOR GAMER FULL HD LED 24’’ (LS24D332) e 27″ (LS27E332)

Ideal para quem está montando seu primeiro set up e busca economia sem renunciar aspectos essenciais para jogos eletrônicos. Tem tempo de resposta de 1ms que permite ver movimentos com mais definição, sem trepidações. A inovadora tecnologia Flicker-Free reduz a tremulação causada pelo brilho da tela e evita o cansaço dos olhos. O modelo com 27 polegadas, o LS27E332, é indicado para quem valoriza o tamanho da tela em um modelo gamer econômico. No Modo Jogo é possível experimentar pretos ainda mais escuros, já que o contraste prevalece. Ambas versões, de 24 e 27” contam com taxa de atualização de 75Hz.

Preço sugerido LS24D332 R$949,00 e LS27E332 R$ 1.299,00

MONITOR GAMER CURVO QLED 24’’ (LC24FG73F) e 27’’ (LC27FG73F)

Os modelos LC24FG73F e LC27FG73F oferecem experiência de imersão nos jogos por conta da curvatura de 1800R e ângulo de visão de até 178 graus, que aumentam a percepção de profundidade e possibilitam foco total nas atividades, inclusive nas laterais da tela. A taxa de atualização de 144Hz e tempo de resposta de 1 milissegundo entregam imagens fluidas e sem atrasos, mesmo nos jogos com altas taxas de quadros.

Preço sugerido LC24FG73F R$2.149,00 e do LC27FG73F R$2.799,00

MONITOR GAMER CURVO COM TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 144 HZ 24’’ (LC24RG50FQL)

Com taxa de atualização de até 144 Hz, o modelo LC24RG50FQL apresenta movimentos suaves e nítidos, que evidenciam alterações minúsculas e essenciais em todas as cenas do jogo. Já o AMD Radeon FreeSync™ elimina atrasos nas imagens para oferecer jogos suaves e rápidos. Sua tela curva arredondada de 1800R proporciona uma experiência imersiva, com menos cansaço visual. Além disso, o modelo conta com o Eye Saver Mode, que minimiza a luz azul, facilitando ao usuário jogar jogos por longos períodos.

Preço sugerido: R$1.649,00

GAMING MONITOR QLED 49″ COM TELA SUPER ULTRA-AMPLA DE 32:9 (LC49HG90)

Com baixo tempo de resposta – 1ms – e alta taxa de atualização – 144Hz – o modelo QLED 49” possui tela super ultra-ampla e reúne as especificações ideais para um set up gamer perfeito. Com tela de 32:9 – que equivale a dois monitores de 16:9 de 27 polegadas lado a lado – o produto permite a realização de múltiplas tarefas, tudo isso com mais conforto e um design único.

Preço sugerido: R$ 9.999,00

Mais informações: https://www.samsung.com/br/