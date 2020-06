Rede de clínica popular oferece campanha imperdível no atendimento odontológico para o mês de junho

Disponíveis a realizar o sonho de muitos manauaras que almejam fazer uma boa harmonização facial, mas tem receio do quanto possa custar, a rede de clínicas AmorSaúde disponibiliza ofertas exclusivas para o mês de junho, e lança uma campanha imperdível para clareamento dental até o dia 30 deste mês.

De acordo com pesquisas realizadas pelo site A Repórter, cerca de 90% das pessoas que procuram um dentista, estão preocupadas não só com a saúde bucal, como também com a aparência física. Essa busca utiliza desde técnicas de correções dentárias mais discretas até tratamentos estéticos. Homens e mulheres são pacientes recorrentes da clínica AmorSaúde, que no Brasil inteiro é referência em preços acessíveis no tratamento da saúde bucal. A clínica possui duas filiais em Manaus.

O dentista é especialista na estética do sorriso como um todo, porque além de trabalhar na correção de dentes com alinhadores, realiza aplicação de botox, preenchimento com ácido hialurônico, além de outras técnicas como limpeza, extração, obturação, entre outros.

AmorSaúde é a maior rede de clínicas popular do Brasil, e além de atendimento odontológico, atende as mais diversas especialidades médicas e faz a realização de exames laboratoriais.

Manaus possui duas filiais, uma localizada na Av. Leonardo Malcher, número 1790, bairro Praça 14, próximo a Caixa Econômica Federal e outra na Av. Autaz Mirim, 6951, bairro Tancredo Neves, próximo ao Shopping Grande Circular.

Horário de funcionamento

Segunda à sexta das 06:00 às 19:00

Sábado das 06:00 às 16:00

Contatos

Agendamento e demais informações: