Por videoconferência, PV realiza reunião com filiados para definir metas da eleição municipal em Lábrea

Em uma iniciativa inédita, os membros do Partido Verde (PV) de Lábrea, realizaram uma videoconferência para discutir propostas e definir metas para a eleição deste ano. Desde o início do ano de 2019, o presidente do partido no município, o jovem opositor João Roberto, tem dialogado com lideranças políticas locais de oposição, para que juntos possam apresentar propostas de melhorias para Lábrea.

Durante a reunião virtual, temas como saúde, infraestrutura, segurança, valorização da educação, proposta de aproveitamento da mão de obra com emprego para jovens formados na cidade, bem como combate a corrupção, transparência total dos atos públicos, e valorização do comercio local, foram debatidos pelos pré-candidatos do partido que tem trabalhado diuturnamente para viabilizar suas pré-candidaturas.

Segundo João, o partido lançará dentro do seu quadro partidários, e dos partidos que se alinharem no decorrer do processo eleitoral, candidato próprio a prefeito e uma chapa completa e qualificada de candidatos a vereadores.

“Estamos trabalhando para alcançar nosso objetivo que é oferecer para Lábrea nomes de pessoas honestas, responsáveis , e transparentes, para serem avaliados nas urnas pelo nosso povo de Lábrea. Assim, esperamos que as pessoas e nossa cidade possam ter o devido tratamento que merecem. Precisamos deixar de conviver com gestores autoritários, que perseguem aqueles funcionários públicos que não se alinham com suas ideias e ideais, e que tratam a população como objeto de troca dando emprego em troca de votos ou de apoio e que só tem servido para atrasar o progresso. Lábrea merece respeito, e merece ter um prefeito que não deixe a população esperando 5 ou 6 horas na porta de seu gabinete para pode ser atendido, a necessidade do povo é urgente, não pode esperar a boa vontade de quem está à frente da administração municipal”, disse o presidente PV em Lábrea.

Ele disse ainda que o grupo político que governa o município está há mais de 30 anos no poder com promessas enganosas como a construção do porto, internet de qualidade, asfaltamento da BR-230, concurso público, asfalto de qualidade, e com tantas outras. “Portanto é horas de trabalharmos para sairmos da zona de promessas e começarmos a entramos na zona da realidade, e sem mudança de governo isso já está bem claro que não será possível de acontecer”, afirmou João.

O presidente ainda disse “Com um governo sabidamente corrupto, que não preza pela transparência, cheio de falcatruas e maracutias é impossível de promover mudanças capazes de trazer bons resultados para o seu povo”, finalizou.