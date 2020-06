Audiência Pública discute direitos de grávidas durante pandemia

Atenção à saúde da mulher e nascituros, durante pandemia causada pela Covid-19, será discutida durante Audiência Pública Virtual, promovida pela Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), em parceria com a Comissão da Mulher, da Família e do Idoso da Aleam e a Defensoria Pública do Estado (DPE),

De acordo com a presidente da Comissão de Saúde, deputada Mayara Pinheiro(PP), o motivo deste encontro foi um procedimento da DPE, para apurar denúncias sobre a não atenção aos direitos de grávidas e nascituros nesse período.

“Esse é um assunto muito grave que precisa ser investigado e tratado com o máximo de cuidado possível. Por isso, convidamos especialistas do estado no assunto. É necessário verificar como estão os atendimentos às mulheres e nascituros e independente da pandemia, discutir políticas efetivas à saúde materno infantil”, afirmou.

Na oportunidade, também vão ser discutidos outros assuntos como humanização, assistência, pré-natal, gestação de risco, entre outros.

A reunião será realizada na próxima segunda, 22, às 14h, e vai ser aberta ao público em geral e transmitida pelo Facebook e Youtube da Assembleia Legislativa do Amazonas.