Prefeitura segue com ações de enfrentamento ao novo coronavírus na zona rural de Coari

Nesta quarta-feira, 17, moradores da Comunidade Esperança, no Médio Solimões receberam a equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde. Como parte da visita, o rastreamento e testagem em massa de todos os comunitários. A ação de saúde tem o objetivo de diagnosticar precocemente a doença e tratar os pacientes acometidos pelo novo coronavirus imediatamente, com isso reduzindo os casos de agravamento e óbitos no município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde Francisnalva Mendes, a ação está seguindo um cronograma de atendimentos e beneficiará os moradores das 7 calhas de rios e lagos de Coari, inclusive comunidades indígenas. “Este trabalho faz parte de um conjunto de ações que a prefeitura tem realizado na cidade para frear a propagação do novo coronavírus. Graças ao trabalho de toda a equipe envolvida, se dedicando diariamente e arduamente nesse combate, atualmente o número de recuperados somam mais de 2 mil pacientes”, destacou.

A Prefeitura de Coari está unindo esforços com medidas e estratégias visando conter a proliferação do vírus. Apesar do aumento de pacientes recuperados, a recomendação é que a população continue seguindo todos os cuidados necessários para evitar a contaminação da doença como por exemplo, utilizar a máscara de proteção ao sair de casa e evitar aglomerações.