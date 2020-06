OQueLevoDoAgora: Samsung propõe reflexão em iniciativa nas redes sociais

A sociedade passa por um momento desafiador, provocando reflexões e mudanças de comportamento em pessoas em diferentes partes do mundo. E a Samsung lança, em parceria com a Mutato, a campanha #OQueLevoDoAgora, convidando as pessoas a gravar vídeos com um recado para elas mesmas no futuro, contando quais são os principais aprendizados que o atual período tem proporcionado.

“Estamos vivendo um momento de transformação, em que cada indivíduo tem as suas próprias percepções e reflexões. Ao projetarmos esta iniciativa, queremos que as pessoas compartilhem suas experiências e falem sobre suas expectativas. A tecnologia tem sido um pilar de sustentação social e, com esta ação, reforçamos os laços de conectividade”, afirmou Loredana Sarcinella, diretora sênior de marketing da divisão de dispositivos da Samsung.

Participar da campanha é simples. Basta gravar um vídeo e postar com a hashtag #OQueLevoDoAgora em seu perfil no Facebook, Instagram ou Twitter. A ideia é que os depoimentos contemplem as percepções de cada um sobre este momento, os sentimentos, quais são os aprendizados para o futuro e o que pretendem fazer quando esta fase for superada. Os melhores vídeos, inclusive, poderão ser postados nos canais oficiais da Samsung Brasil. Além disso, quem participar da iniciativa poderá ser lembrado sobre o vídeo daqui a um ano, por meio de recursos das próprias redes sociais.

Para divulgar o projeto, a Samsung convocou seu time de influenciadores, o #TeamGalaxy, formado por Anitta, Maisa, Giovanna Lancellotti, Erika Januza, Pedro Sampaio, Nana Rude, Marcella Tranchesi, Nilce Moretto, Leon Martins, Rômulo Estrela, Juju Franco, Eli Iwasa e Carol Moreira. Os influenciadores postarão vídeos em seus perfis contando sobre suas experiências e aprendizados deste momento.