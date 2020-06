Em ritmo de festa junina a Cachaçaria do Dedé é a primeira a oferecer o cardápio típico da época

A unidade está com decoração de festa junina, seus colaboradores estão caracterizados e toda sexta o cardápio terá um prato típico para seus clientes

A Cachaçaria do Dedé do P.10, localizada na rua do Comercio, 1003-F – Box 4 – Parque 10 de Novembro, reabriu suas portas desde o dia 15, das 11h às 22h e está no ritmo de “Festa Junina”. O ambiente conta com uma super decoração, cardápio com pratos típicos e atendentes caracterizados com muita animação e proteção.

Para o Chef Dedé Parente, “Como todos nós estamos sem poder ir para um animado arraial, tivemos a ideia de incorporar ao nosso cardápio todas as sextas, pratos típicos da época junina, para que assim o cliente possa matar a saudade destas deliciosas comidas juninas”, explica o Chef.

Segurança para os clientes

A unidade está equipada com vários requisitos de segurança como: Tapete de sanitização, porta álcool em gel e atendentes com máscaras para melhor atender com toda a segurança exigida.

Para melhorar ainda mais a segurança as mesas estão posicionadas com 2 metros de distância umas das outras para reduzir o contato. Os funcionários estão sempre atentos para evitar aglomerações mediante a entrada e saída dos clientes. Todos os dias as unidades estão sendo sanitizadas, por orientação de engenheiros químicos e engenheiros de alimentaçãos.

Cardápio

O cardápio conta com uma novidade, o “PF do Dedé”, que está disponível de segunda a sábado, das 11h às 15h. São 25 pratos rápidos que serve 1 pessoa, com opções de frango, peixe, suínos, escondidinhos, carnes e sobremesas.

Toda sexta estará disponível pratos típicos juninos, como vatapá, pirarucu à casaca, vatapá, caruru, milho assado e muito mais gostosuras.

A casa continua com o “Menu Gastronomia”, onde o cliente pode encontrar os famosos pratos do Che Dedé Parente, como por exemplo, o delicioso pastel, o joelho de porco, escondidinho do Dedé, a carne de sol do Dedé, o torresmo de metro, petiscos diversos e um menu de bebidas com várias opções, cachaças do Dedé, cervejas do Dedé e cervejas diversas, o chopp Kseiro, chopp de vinho e os melhores drinks da cidade.