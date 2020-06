Prefeito Raylan Barroso esclarece a verdade sobre seu depoimento na delegacia da PF em Cruzeiro do Sul

Por meio de nota, o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, esclareceu que esteve na sede da Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, para prestar depoimento sobre denúncia feito por dois vereadores de oposição, por suposta distribuição de gasolina para eleitores na campanha para governo no ano de 2018, onde o chefe do executivo representava a coligação do então candidato Amazonino Mendes.

Em sua nota, o prefeito aponta uma série de irregularidades na denúncia e ainda apontou o descontrole emocional do vereador que gravou o vídeo que resultou na denúncia.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

Em vídeo gravado pelo vereador opositor, verifica-se a presença do subsecretário de Produção e Abastecimento no Posto de Gasolina Vitória, no mesmo momento em que se formava uma fila de pessoas para abastecer seus galões. Imperioso elucidar que, o subsecretário, estava despachando combustível para uma missão da Secretaria de Produção e, que nada tinha a ver com as pessoas que ali esperavam para serem atendidas, sequer as conheciam.

O denunciante, em flagrante descontrole emocional, fez questão de coagir o subsecretário e, falar o nome do prefeito Raylan Barroso como sendo o responsável pela suposta distribuição de gasolina em troca de votos para o candidato Amazonino Mendes. Além do vídeo gravado, houve também invasão da Secretaria de Produção por parte do vereador Fredson da Civil que, após vasculhar a secretaria com arma em punho, nada encontrou de irregular. O prefeito Raylan Barroso tem pautado sua administração com muita transparência e garante, que nunca, jamais distribuiu gasolina para qualquer eleitor em troca de votos.

O posto de Gasolina Vitória, é a empresa que ganhou a licitação para fornecer o combustível para o município de Eirunepé, logo, é normal que servidores sejam sempre vistos na dependência dele.

O prefeito salienta ainda que, no dia em que o Denunciante gravou o vídeo, o Posto Vitória era o único posto de gasolina que tinha combustível na cidade e, como todos os anos festeja-se na cidade, durante o período eleitoral, o Novenário de São Franciso, os visitantes lotaram o lugar para comprar gasolina para voltar para os seus lares e, foi nesse momento que o opositor, mal-intencionado, se aproveitou para fazer o que fez.

O vereador Fredson da Civil, é policial civil e, cumula o cargo de vereador do município de Eirunepé, recebendo ambos salários, em desacordo com a Constituição Federal. O prefeito Raylan, diferentemente do Vereador Fredson, não tem nada a temer, sua vida é um livro aberto, e a única meta é contribuir mais e mais para a cidade de Eirunepé que, durante anos foi castigada por administrações anteriores, desastrosas.

O delegado da Polícia Federal, ficou plenamente satisfeito com as declarações prestadas pelo prefeito Raylan Barroso e pelo o subsecretário.