Portal de Manaus diz que vai expor esquemas e contratos negociados dentro da Seduc

O Portal Factual, anunciou nesta terça-feira, que recebeu uma denúncia de que um homem, conhecido como Cesar “O gordo da Seduc” estaria negociando contratos e esquemas dentro da Secretaria de Educação do Estado e seria um suposto operador do atual secretário de Educação, Luis Fabian, que também é dono da rede de escolas de idiomas ICBEU.

De acordo com o portal, no início do ano, um vídeo circulou na internet, onde o denunciante aponta a vida de luxo e ostentação de César, que canta aos quatro cantos do Estado que opera para Fabian e que distribui contratos dentro da Secretaria de Educação do Estado e negocia uma boa porcentagem destes, operando para o secretário.

O portal Factual informou que todos os detalhes, que envolvem inclusiveum um deputado estadual, serão divulgados no próximo domingo (19/06). Vale lembrar que, de acordo com alguns jornalistas, este portal já fez a denúncia várias vezes, podendo se tratar de um caso de fake news.

Veja a notícia do portal Factual https://www.portalfactual.com/2020/06/exclusivo-os-esquemas-e-contratos.html