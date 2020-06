Mayara pede explicações e providências ao governo do Amazonas sobre as obras na estrada Codajás- Anori

Um requerimento apresentado pela deputada estadual Mayara Pinheiro (PP) solicita, ao Executivo, informações sobre o processo de recuperação da estrada, que liga os municípios de Codajás e Anori.

De acordo com a parlamentar, as obras de pavimentação têm extensão de aproximadamente 69 quilômetros. E quando concluída, vai trazer inúmeros benefícios aos moradores das duas localidades e adjacências.

“Os ramais e as estradas são um velho problema na infraestrutura do interior, principalmente para quem precisa escoar a produção. E a estrada Codajás-Anori,segundo a população está parada há muito tempo. Por isso, venho pedir explicações sobre o andamento das obras, para podermos o mais rápido possível passar uma resposta à sociedade”, pontuou.

Mayara Pinheiro complementa ainda que a conclusão da estrada vai impulsionar as atividades econômicas, como a produção rural, nos dois municípios. Além disso, prepara o terreno para as futuras instalações de uma agroindústria na região do Baixo Solimões.

Água e Luz

Ainda nesta semana, atendendo demandas dos moradores de Codajás, a parlamentar protocolou mais dois requerimentos pedindo informações sobre a realização de serviços essenciais à população.

O primeiro cobra da Amazonas Energia uma posição sobre as constantes interrupções e falta de energia, que causam inúmeros prejuízos aos comerciantes da cidade.

“Vale destacar que esse é o segundo requerimento em menos de um ano, no qual solicitamos o reforço junto à empresa responsável pelo serviço de manutenção e fornecimento de energia. E enquanto o problema não for resolvido, vamos apresentar quantos forem necessários”, completou.

Já a segunda solicitação foi referente a reestruturação do abastecimento de água no município, especialmente no bairro Bela Vista e no Conjunto do Laguinho. Entre as reivindicações desses moradores estão a abertura de poço artesiano e também a construção de uma caixa d’água.