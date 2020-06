Amazonas Energia causa transtornos no interior do estado

Apagões diários, quedas constantes no fornecimento de energia, eletrodomésticos danificados. Estes são alguns dos problemas enfrentados pelos consumidores da Amazonas Energia em vários municípios do Estado. A denúncia foi feita pelo deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), durante sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), desta quarta-feira (16).

O parlamentar, que é membro das Comissões de Defesa do Consumidor da Aleam e da OAB/AM, tem recebido diversas reclamações de populares, lideranças e parlamentares do interior, como é o caso do vereador Airton Siqueira (Progressistas), de Carauari, que relatou o drama vivido pelos moradores da cidade.

“A empresa precisa instalar uma nova estação, pois a que hoje está em funcionamento, encontra-se em estado precário. Os apagões são constantes e, no último sábado, houve um blackout de 4 horas que prejudicou muito os comerciantes. Mas isso, causa também a falta d’água, a redução dos atendimentos das unidades básicas de saúde, lotéricas, escolas, além de queimar os aparelhos eletrônicos da população”, afirmou o vereador.

Em Anamã, os problemas são muito semelhantes e os mais prejudicados são os produtores do setor primário, que chegam a passar até 10 dias sem energia, com perdas enormes em seus rendimentos. Essa situação é agravada pela cobrança na “tarifa cheia” desses consumidores rurais, que não estão tendo direito a quase 40% de desconto, de acordo com resolução 800 de 19 de dezembro de 2017 da própria agência reguladora do setor. A informação foi repassada ao deputado pela advogada, Yamile Viana, moradora da cidade, que pretende judicializar a questão, já que o benefício não está sendo concedido na sua totalidade.

Na semana passada, a Justiça Federal condenou a concessionária a pagar mais de 8 milhões de reais, por prejuízos causados pelo apagão elétrico ocorrido em 31 de março de 2017, que afetou consumidores da capital e de municípios da Região Metropolitana. Álvaro Campelo foi um dos autores dessa Ação Civil Publica, ingressada pelos órgãos de defesa do consumidor, quando ainda era vereador de Manaus.