Samsung promove webinar sobre tecnologias para avaliação do coração fetal

A Samsung convida médicos, profissionais da saúde e interessados em medicina para um webinar sobre tecnologias para avaliação do coração fetal. O evento online está marcado para as 20h do dia 17 de junho e vai apresentar características e benefícios da tecnologia 5D Heart Color, exclusiva nos sistemas de ultrassom produzidos pela empresa.

O objetivo do webinar é contribuir com a especialização de médicos no uso desse recurso desenvolvido em 2013 com chancela do governo dos Estados Unidos e que tem eficiência de 98%¹ na identificação e prevenção de problemas cardiológicos nos fetos. É também uma forma de reforçar a importância de um acompanhamento pré-natal detalhado, para evitar doenças ou combatê-las de maneira mais ágil e precisa.

A mediação do evento será da Adriana Ferri, supervisora clínica da divisão de HME da Samsung Brasil. Ela terá a companhia da Dra. Milene Carrilho, médica cardiologista fetal e pediátrica, que falará sobre tecnologias existentes no segmento e detalhar como funciona o 5D Heart Color, além da presença do pesquisador Gustavo Abella, um dos inventores da tecnologia de “navegação inteligente”.

“Nossa ideia é apresentar vídeos que exemplifiquem esse método de navegação inteligente e detalhamento do coração fetal, que é um órgão tão difícil de se analisar e tão sensível. O 5D Heart Color, baseada em recursos de inteligência artificial, ajuda a identificar anomalias em etapas críticas da gestação. É uma ferramenta que pode ter grande impacto social, já que colabora no diagnóstico precoce de problemas morfológicos no coração fetal, uma das principais causas de mortalidade infantil”, explica Abella.

O 5D Heart Color está presente nas linhas HS60, WS80 Elite e Família HERA dos sistemas de ultrassons da Samsung e já foi referendado por diversos órgãos e associações ligadas à Saúde, como a American Heart Association e a ISUOG (Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia)². Além disso, o 5D Heart Color tem atuação mais abrangente até do que as recomendações básicas de pré-natal presentes na Diretriz Brasileira de Cardiologia Fetal³, publicada em 2019.

“A Samsung trabalha no desenvolvimento de tecnologias médicas que possam melhorar a detecção de doenças cardíacas fetais. Além dessa constante busca por inovação, presente em nosso DNA, queremos também proporcionar a capacitação dos profissionais de medicina com a aplicação deste webinar”, ressalta Nelson Ozassa, diretor da divisão de HME da Samsung Brasil.

Para assistir, basta acessar https://www.youtube.com/hmelives