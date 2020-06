Prefeitura inicia entrega de mais três mil kits de alimentação escolar no Careiro Castanho

Nesta terça feira, 16 de junho, a prefeitura de Careiro Castanho iniciou a entrega de mais de três mil de kits da merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino. A distribuição dos alimentos começou logo no início da pandemia, quando as aulas presenciais foram suspensas, para evitar a proliferação da Covid-19.

De acordo com o prefeito Nathan Macena, com esta entrega, cerca de oito mil famílias devem receber os kits que contém alimentação industrial e regional, oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e também do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do município, que financia mais da metade da compra de gêneros alimentícios para a rede municipal de ensino.

“A entrega foi programada junto às famílias que receberão os kits em casa ou poderão retirar na escola de seu filho. Com isso, garantimos que a merenda escolar seja destinada aos estudantes mesmo que eles não estejam em aula presencial no momento”, afirmou Nathan Macena.

Seguindo as etapas de afrouxamento de isolamento social, as escolas públicas de Careiro Castanho devem retomar suas atividades na segunda quinzena de setembro. Até lá, segundo o prefeito, as entregas dos kits continuarão sendo feitas nas zonas urbana e rural.