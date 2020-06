Prefeitura de Eirunepé entrega novos equipamentos para UBS e Hospital regional do município

Para ampliar a rede de atendimento no município, a prefeitura de Eirunepé, por meio da Secretaria de Saúde, entregou novos equipamentos médico-hospitalares para a recém reformada Unidade Básica de Saúde (UBS) Padre Antônio Cremer e para a ala exclusiva de tratamento de pacientes diagnosticados com Covid-19 do Hospital Regional da cidade.

Entre os itens entregues estão aparelhos de ar condicionado, macas acolchoadas, cama hospitalar e ginecológicas, carros para transporte de material hospitalar, carrinho de emergência para medicamentos, armários de aço e de vidro, poltronas acolchoadas, EPIs, óculos de proteção, toucas, luvas, botas, macacões, aventais e máscaras, além de medicamentos, colchões, álcool em gel, dentre outros.

Com a reforma da UBS Padre Cremer e a chegada dos novos aparelhos hospitalares, a unidade será entregue para a população nos próximos dias, ampliando e otimizando a rede de atendimento para a população.

“Durante essa pandemia não poupamos esforços para garantir os investimentos necessários no setor da saúde de Eirunepé. Agradeço a todos os amigos e parceiros, que tem contribuído nesse momento difícil, dentre eles o Governo do Estado, deputados e senadores, o que somamos com Recursos Próprios da prefeitura para que nossas medidas fossem ágeis e eficiente no combate ao Covid-19”, afirmou o prefeito Raylan Barroso.