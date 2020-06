Em Careiro Castanho, estudantes recebem kits de material pedagógico para facilitar estudos em casa

Para atender aos alunos da rede pública municipal pertencentes ao Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a prefeitura do Careiro Castanho, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), iniciou nesta segunda feira, 15 de junho, a entrega de kits com material pedagógico para crianças que não têm acesso às aulas on-line.

O material foi produzido em parceria com departamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e com as profissionais do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), entre outros.

Segundo a secretária da Semas, Márcia Miranda, o objetivo da ação é estimular as crianças a manterem sua rotina escolar mesmo fora da sala de aula. Ainda não há uma data definida para o retorno das aulas presenciais. Enquanto isso, as aulas acontecem em canais específicos de TV e pela internet.