PROCESSO DE METANÓIA EM TEMPOS DE COVID-19.

Por Luiz Claudio da Silva

A ou uma empresa que aspira mudanças, é uma empresa preocupada na qualidade quando da entrega de seus produtos ou serviços. É também uma empresa que está sempre inovando de forma tal, a se tornar a melhor do Ranking no meio em que atua. Pode ser ela uma indústria, uma loja que atue no varejo ou até mesmo uma escola.

As coisas do mundo se transformam diariamente. Vejam por exemplo, as transformações pelas quais o planeta vem passando. Precisou-se de um vírus com grande potencial destruidor para nos ensinar a sermos higiênicos (lavar as mãos quando chegamos da rua e tirar os sapatos antes de entrar em casa).

Estas mudanças vão nos fazer enxergar e se comportar de forma diferente. Da mesma forma que o mundo muda o corpo a mente e a alma se transformam sob a ótica dos negócios, das corporações com o intuito maior de alcançar novos resultados.

A Origem da Metanóia .

Etimologicamente, a palavra metanóia se originou a partir do grego metanoein, formado a partir da união de metá, que significa “depois”; e νοῦς, que significa “pensamento” ou “intelecto”. Assim, a interpretação literal deste termo seria semelhante a “mudar o próprio pensamento”.

Para os gregos, significava uma mudança ou alteração fundamental ou, mais literalmente, transcendência (“meta” – acima ou além, como em “metafísica”) da mente (“noia” – da raiz “nous”, da mente). Na tradição cristã gnóstica mais recente, assumiu um significado especial – o despertar da intuição compartilhada e o conhecimento direto de Deus. “Metanóia” provavelmente era um termo-chave para os primeiros cristãos, como João Batista. Na tradição católica, a palavra metanóia acabou sendo traduzida como “arrependimento”.

O que é Metanóia?

A Metanóia é a de paradigmas, a mutação de aprendizagem sobre algo novo, que é habituar-se ao mundo em que vive ou provocar transformações neste.

O paradigma Metanóia subentende-se em ampliar substancialmente a consciência. É uma feliz e consciente fala sobre a ação do aprendizado em prática, o empenho da equipe. Pode ser ainda considerada como o início da transformação conceitual desenvolvendo um pensamento superior para o capital intelectual de uma empresa (colaboradores) que constituem os recursos, pois seus reconhecimentos geram novas ideias que são transformadas em novos produtos e métodos de trabalho.

Processo Metanóico.

O processo metanóico, é um arquétipo de meta e gerenciamento que se propõe a solucionar alguns dos principais desafios organizacionais e pessoais. Podemos citar:

Controle x Flexibilidade, onde o controle tem decorrências colaterais. A empresa pode se tornar ortodoxa, e como se sabe, o cadáver é rígido: rigidez é morte. No entanto, a flexibilidade só é impetrada através da confiança mútua entre os membros da empresa;

Produtividade X Criatividade, a produtividade é um conceito abotoado na era industrial e como se sabe está agora na era do conhecimento. Importante que se tenha percepção de que não se afere produtividade pela super – ocupação percebida nas agendas lotadas ou pela alienação e repetição da rotina. Cunhar ambiente de trabalho onde os talentos criativos das pessoas se afloram;

Resolução de problemas -problemas fazem parte da vida e a vida é a arte de superá-las. Mas falta-se métodos para buscar as causas mais profundas no dia-a-dia. Neste momento aprendem-se métodos para resolução de problemas e conflitos;

Zona de conforto. Colocação e salário significam respectivamente poder e remuneração. Estes conceitos levam a carência e não abundância. Os fatores intrínsecos das pessoas que levam a uma aliciação e por conseguinte mudança organizacional são a autonomia no dia-a-dia. Lembro ainda que, problema é um resultado não esperado, pouco desejado e muito contestado, porém, pode ser sinônimo de oportunidade e crescimento.

Objetivos da Metanóia:

Desenvolver lideranças sistêmicas para que cada metanóico se torne capaz de decompor a qualidade das relações humanas, dos negócios e dos resultados, através da reconstrução da própria empresa.

Com a participação evolutiva dos envolvidos haverá notória evolução na capacidade de cada membro com propostas para discernimento no tocante a assumir riscos, tomar decisões, propor alternativas, produzir ideias, empreender, inovar e construir riquezas em todas as dimensões e em todas as áreas da vida. É oportuno lembrar que esse alargamento da mente rumo a quebra de velhos conceitos, só acontecerá através de uma sinergia de esforços de todos.

Roda de Aprendizado.

Uma das metodologias utilizadas na Metanóia é embasada na Roda do Aprendizado, que forma o ciclo completo de educação de acordo com as melhores técnicas de andragogia (educação de adultos), onde o aprendizado se dá a partir das experiências dos participantes. Por esta razão o programa é dinâmico, participativo e inovador.

Toda mudança corporativa é necessária o acompanhamento constante por todos da organização, desta forma, estaremos mais próximos de um efeito inovador de fato, caso contrário, isso não surgirá.

O autor da “Quinta Disciplina”, Peter Senge, menciona em sua obra que: “A verdadeira aprendizagem chega ao coração do que significa ser humano.” Sem pretensão de me igualar a tal autor, digo que “a aprendizagem precisa ser sentida e transformada em sentimento”. Portanto, aprenda enquanto você respira, aprenda com a sua respiração, aprenda com o mundo e as pessoas. Não seja meramente flexível, seja complexo.