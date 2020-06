Com grandes investimentos feitos na área da saúde, a prefeitura de Eirunepé se mantém vigilante no monitoramento de todos os casos positivos e suspeitos de Covid-19 no município, com ampliação de testagem e observação de pacientes caso a caso.

Quando a equipe e de uma Unidade Básica de saúde (UBS) recebe o resultado do exame positivo da FVS do município, profissionais são enviados até a residência do paciente para realizar o monitoramento do caso. O acompanhamento pode durar até 21 dias a contar da data dos primeiros sintomas.

Se a situação do paciente se agravar, durante esse período, ele é encaminhado imediatamente para o hospital onde lá seguirá os cuidados necessários. Caso se mantenha estável, a equipe de saúde continua com o monitoramento até a sua alta (fora do período de transmissão).

Vale ressaltar que todos da residência do paciente infectado se tornam suspeitos e também são monitorados pela equipe e, se necessário, realizam testagem.