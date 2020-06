Busca ativa favorece controle de casos de coronavírus em Careiro Castanho

Com a flexibilização do isolamento social em Careiro Castanho, o Comitê de Enfrentamento à Pandemia do município buscou meios de controlar a doença e iniciou a massificação de coleta por meio da busca ativa, medida já mostra resultados favoráveis com diminuição de casos. Em um comparativo registrado nos boletins epidemiológicos, entre os dias 6 e 10 de junho, menos de 30 novos casos foram confirmados na cidade.

Desde março, quando registrou o primeiro caso de Covid-19, pouco mais de 790 casos da doença foram confirmados em Careiro Castanho. De acordo com o prefeito Nathan Macena, as equipes estão buscando em todas as comunidades rurais, por meio dos agentes de saúde ribeirinha, ao longo da BR-319 e também na zona Urbana. Além disso, foram instalados dispensers de álcool em gel em repartições públicas, que gradualmente estão voltando a atender ao público.

“Se os casos continuarem controlados, a partir do dia 15 deste mês, começa a ser trabalhando a segunda etapa de afrouxamento do isolamento no município. Estamos tomando todas as precauções necessárias para fazer a rotina voltar ao normal em nosso município e garantir a saúde de todos, evitando um novo pico da doença”, afirmou Nathan Macena.

O gestor fez questão de lembrar de que já realizou diversas ações para combater a proliferação do coronavírus no Careiro Castanho como a distribuição de milhares de kits de alimentos para os alunos da rede pública, a higienização das ruas e espaços públicos, investimentos no hospital e em equipamentos para as UBS’s do município, que chegou a isolar as suas entradas evitar a proliferação da doença.