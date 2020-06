Josué propõe Audiência Pública com prefeitos e secretários sobre o retorno das atividades presenciais no Amazonas

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) deputado Josué Neto (PRTB), informou nesta terça-feira (9) que o Parlamento terá uma nova audiência pública, dessa vez para debater com prefeitos e secretários dos municípios do Amazonas os riscos do retorno das atividades presenciais em todo o Estado. Segundo ele, estudos apontam que o Amazonas pode viver um novo pico da Covid-19.

Uma audiência foi realizada na última segunda-feira (9) para ouvir a comunidade científica sobre os riscos da flexibilização do isolamento na capital e no interior do Amazonas. Durante a reunião, pesquisadores, professores, infectologistas e sociólogos apresentaram dados que apontam que não é o momento de retornar às atividades e um novo pico da Covid-19 pode ocorrer no próximo mês.

Uma pesquisa por amostragem desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) apresentada pela pesquisadora da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Luiza Garnelo, estima que o número de contaminados no Amazonas é bem maior do que o registrado pelas autoridades de saúde. Segundo a pesquisa, no dia 13 de maio Manaus teria 268,3 mil casos da Covid-19. Número bem maior que os atuais 44.347 registrados em todo o Amazonas até está terça-feira.

“Ficou a preocupação muito grande com a flexibilização das atividades econômicas e presenciais na cidade de Manaus e no Estado do Amazonas”, afirmou o presidente Josué Neto durante a sessão. “A gente sabe que no interior do Amazonas não tem UTI, e isso aumenta mais nossa preocupação”, afirmou ele acrescentando que as informações obtidas na audiência junto a comunidade científica será encaminhada a todas as prefeituras do interior do Estado.

Documento

Segundo o presidente, a comunicação da Casa Legislativa está reescrevendo toda a Audiência Pública Virtual e nas próximas 48 horas o documento será encaminahdo para a Associação Amazonense dos Municípios (AAM), que distribuirá a reunião para os prefeitos e secretários de Saúde dos interiores do Estado. “Nós estamos fazendo descrição, reescrevendo toda a reunião que aconteceu ontem. Não é apenas uma Ata, estamos fazendo um documento completo com todas as participações, com as palavras de todos os participantes do meio científico e acadêmico. A comunicação da Casa também vai enviar esse documento de forma virtual”, frisou.

Nova Audiência Pública

Josué informou que a nova Audiência Pública com a presença dos prefeitos municipais ainda não tem data para acontecer, mas também será virtual e estará disponível para participação da população através das redes sociais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).