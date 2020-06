Samsung apresenta Galaxy A21s e Galaxy A11 no Brasil

A Samsung anuncia, nesta segunda-feira (08), a chegada dos Galaxy A21s e Galaxy A11 ao Brasil. Com um conjunto poderoso de câmeras, tela espaçosa, design moderno e bateria de longa duração, os novos smartphones oferecem recursos para facilitar a rotina dos usuários, seja em momentos pessoais, como navegar pelas redes sociais, consumir conteúdo em plataformas de streaming, capturar fotos e gravar vídeos, ou profissionais.



“O atual momento reforçou o posicionamento do smartphone como um centro de recursos e serviços. E os novos Galaxy A21s e Galaxy A11 oferecem aos usuários todos os recursos necessários para uma experiência de alto nível, como uma tela espaçosa, com imagens nítidas para assistir a filmes e séries, e câmeras que asseguram a qualidade das fotos e vídeos”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Capture todos os detalhes com o conjunto de câmeras



O conjunto quádruplo de câmeras traseiras do A21s proporciona imagens incríveis durante qualquer hora do dia. O sensor principal de 48 MP gera imagens com excelente nível de resolução, até mesmo durante a noite, fazendo do registro um objeto ainda mais interessante para ser compartilhado nas redes sociais. A câmera ultra wide¹ de 8 MP permite a captura de imagens mais amplas, com o mesmo ângulo de visão do olho humano (123º). Ainda na parte traseira, a lente macro possibilita capturar closes de objetos a 4 cm da lente, registrando seus mínimos detalhes. O sensor de profundidade, permite o registro com o recurso de Foco Dinâmico e efeitos bookeh, desfocando o fundo e destacando o que está em primeiro plano na imagem. Na parte frontal, há ainda uma câmera de 13 MP para selfies de alta definição que também registra imagens com o recurso Foco Dinâmico.

O Galaxy A11, por sua vez, conta com conjunto triplo de câmeras traseiras, com sensor principal de 13 MP, uma câmera ultra wide e uma lente macro. Na parte frontal, o sensor é de 8 MP, disponibilizando, também, a opção de Foco Dinâmico.

Galaxy A11 | Imagem meramente ilustrativa

Design moderno e tela espaçosa para mais comodidade durante o consumo e produção de conteúdo

Os novos smartphones da linha A apresentam design moderno, sendo projetados para proporcionar mais conforto e comodidade durante o uso. O Galaxy A21s tem display infinito de 6,5 polegadas² , enquanto a tela do A11 é de 6,4 polegadas, ambas com resolução HD+. Desta maneira, são ótimas opções para quem busca um smartphone para produzir conteúdo, assistir a filmes, séries e lives, curtir jogos eletrônicos e navegar pelas redes sociais.

Na parte traseira, além do poderoso conjunto de câmeras, os smartphones contam com leitor de impressão digital, aumentando a segurança e disponibilizando ao usuário um jeito prático de acessar o dispositivo. Os dois modelos oferecem, ainda, a possibilidade de reconhecimento facial utilizando a câmera frontal.

Bateria de longa duração e alto desempenho para uso sem preocupação



Um dos principais focos no desenvolvimento do Galaxy A21s e do Galaxy A11 foi a bateria, buscando assegurar que os smartphones estejam disponíveis em diferentes momentos do dia. Com bateria de 5.000 mAh e 4.000 mAh, o A21s e o A11, respectivamente, garantem que o usuário não precise se preocupar com o carregamento durante longas horas de uso.

Os processadores de oito núcleos nos dois smartphones, aliados a memória RAM de 4 GB e armazenamento3 de 64 GB (Galaxy A21s) e 3GB de RAM com 64 GB de armazenamento (Galaxy A11), com possibilidade de expansão até 1 TB com cartão MicroSD4, elevam o desempenho dos smartphones, fazendo da navegação em aplicativos algo rápido e sem interrupções.

Preço e Disponibilidade

Com preço sugerido de R$ 1.699, o Galaxy A11 chega ao Brasil com três opções de cor (preto, azul, e vermelho), e está disponível a partir desta segunda-feira (08), assim como o Galaxy A21s, que está disponível nas cores preto, azul e branco e tem preço sugerido de R$ 1.999.