ESPECIAL PUBLICITÁRIO – Comércio reabre, mas as medidas de prevenção devem continuar

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

conteúdo de responsabilidade do anunciante

A partir deste mês de junho, Manaus entra em uma nova etapa no combate à proliferação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A abertura gradual do comércio e rede de serviços começou nesta segunda-feira, 1º, na capital, mas é importante que a população mantenha os cuidados, evitando aglomerações e saindo de casa apenas se for realmente necessário. Ao sair, deve-se continuar seguindo as recomendações preventivas das autoridades de saúde.

São elas:

– Usar máscaras de proteção. Vale lembrar que as mesmas podem ser feitas de forma caseira, com pelo menos duas camadas de tecido;

– Higienizar as mãos com álcool a 70% ao entrar e sair de um estabelecimento comercial;

– Respeitar o distanciamento de 1,5m dos demais clientes e funcionários de lojas e serviços;

– Respeitar as demarcações de distanciamento nas filas;

– E não compartilhar objetos no interior das lojas, como copos e canetas.

Além destes cuidados aos clientes, os estabelecimentos comerciais que estão retornando com suas atividades também estão sendo orientados a tomar as medidas necessárias para preservar a saúde de seus colaboradores, fornecedores e usuários dos serviços.

Vale ressaltar que mesmo com o retorno do comércio, como medida preventiva, a população ainda não está liberada para passear por praças, parques e outros espaços de convivência pública, estando os mesmos fechados.

Além disso, os órgãos públicos municipais continuam com o regime de teletrabalho prorrogado até o dia 30 de junho, funcionando em horário especial apenas órgãos cujas atividades presenciais são estritamente necessárias para a continuidade do serviço público.

Lembre-se: A rotina mudou, incorporamos em nossas vidas um cuidado que já faz parte do nosso dia a dia. E para seguirmos combatendo o novo coronavírus, as medidas de prevenção devem continuar. A guerra não acabou.